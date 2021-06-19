فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 صباحاً - سوهاج- عمار عبدالواحد: أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2020 -2021، الخميس الماضي. وأوضح “أبو زيد” في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن اليوم السبت هو أول أعمال الرصد بالكنترولات في القطاعات الثلاثة بالمحافظة (شمال وجنوب ومنطقة مركزية)، مشيرًا إلى أنه بعد أعمال الرصد تبدأ أعمال تجميع درجات الطلاب الذين حصلوا عليها في الفصل الدراسي الأول على درجات الفصل الدراسي الثاني. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن اعتماد النتيجة من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم نهاية الأسبوع الجاري. جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج بدأت 5 من شهر يونيو الجاري وانتهت 10 من ذات الشهر. الكلمات الدالة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعليم سوهاج تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.