تراند الفن: الأرصاد تنصح طلاب الثانوية العامة للتعامل مع موجة الطقس الحار «فيديو»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - شددت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن درجات الحرارة مستمرة في نفس معدلاتها طوال الأسبوع على جميع محافظات الجمهورية، بالرغم من بدء فصل الصيف جغرافيا، ولا توجد أي ارتفاعات بالحرارة طوال الأسبوع، بالرغم من بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أن فترة الظهيرة وحتى العصر تسجل درجات الحرارة القيمة العظمى، وتكون الشمس عامودية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه يجب الابتعاد هذه الفترة عن آشعة الشمس المباشرة، ولكن المضطر للخروج في هذه الفترة، خصوصا أننا في فترة امتحانات الثانوية العامة، ولذلك على الطالب أن يكون معه شمسية أو كاب، وتكون الملابس فاتحة أو قطنية من أجل عكس آشعة الشمس، بالإضافة لضرورة شرب المياه الكثيرة على مدار اليوم تجنبا للإحساس بالعطش أوالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع الحالي، حار على بعض المحافظات، حيث تصل درجة الحرارة على صعيد مصر، إلى 43 درجة مئوية، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الخميس

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.