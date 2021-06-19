تراند الفن: تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت الوطن 33 زيارة

كتبت- دينا خالد: استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا. وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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