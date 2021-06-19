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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت أخبار المشاهير 56 زيارة
أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.
وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في حفل أخير لها .
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله فين فن الرقص الشرقي ااايه داا”،” شواالجمال هذا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صافيناز تضع عصا بمؤخرتها وترقص .. شاهد ماذا حدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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