تراند الفن: شاهد: دكتور سعودي يحذر من خطورة المنتجات قليلة الدسم على القلب ومرضى السكر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: حذر الدكتور عمر الغامدي من تناول المنتجات قليلة الدسم. وقال “الغامدي” في مقطع فيديو:”المنتجات قليلة الدسم تضرك أكثر مما تنفعك”، موضحا:”ثبت طبيا وعلميا أن هذه المنتجات مضرة لأن الشركات تنزع الدسم وتضع مكانه سكر ونشا وهما يضران الجسم ويرفعان معدل السكر في الدم”. وأوضح أن المنتجات قليلة الدسم مضرة للقلب والأجهزة الداخلية للجسم، متابعا:”فأنت ليس مضطرا لأخذ المنتجات قليلة الدسم، فكامل الدسم أفضل وأحسن”.

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