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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: حذر الدكتور عمر الغامدي من تناول المنتجات قليلة الدسم.
وقال “الغامدي” في مقطع فيديو:”المنتجات قليلة الدسم تضرك أكثر مما تنفعك”، موضحا:”ثبت طبيا وعلميا أن هذه المنتجات مضرة لأن الشركات تنزع الدسم وتضع مكانه سكر ونشا وهما يضران الجسم ويرفعان معدل السكر في الدم”.
وأوضح أن المنتجات قليلة الدسم مضرة للقلب والأجهزة الداخلية للجسم، متابعا:”فأنت ليس مضطرا لأخذ المنتجات قليلة الدسم، فكامل الدسم أفضل وأحسن”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: دكتور سعودي يحذر من خطورة المنتجات قليلة الدسم على القلب ومرضى السكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.