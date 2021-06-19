تراند الفن: القوى العاملة: تعيين 335 شاباً بشركات القطاع الخاص فى أسوان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة، بمحافظة أسوان 335 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوى الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين 964 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 580 بطاقـة قيد لم يتقدم أصحابها وتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 105 آلاف جنيه لـ45 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و15 ألفاً و341 جنيها، ورعاية صحية لـ24 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية أجرت في مجال التفتيش العمالي التفتيش على 189 منشآت «دوري نهاري»، وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 162 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، وعمل ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة، وإعادة التفتيش على 45 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وحفظ شكوى أخرى، وتبقي 9 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل.

أما فى مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ33 متدربة على التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ20 متدربا على مهنة التبريد والتكييف، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.