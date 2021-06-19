تراند الفن: راقصة شهيرة تضع عصا بمؤخرتها وترقص دون ان تسقط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت فيديوهات 15 زيارة

أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في حفل أخير لها .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله فين فن الرقص الشرقي ااايه داا”،” شواالجمال هذا.

