تراند الفن: حكاية 3 أطفال اقتلعت أعينهم بسبب الفطر الأسود.. واستشاري: أحدهم جاء في ديسمبر الماضي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 صباحاً - بعد الإعلان عن اكتشاف مرض الفطر الأخضر، كانت الهند على موعد مع واقعة طبية مؤلمة، حيث هاجم مرض الفطر الأسود وللمرة الأولى 3 أطفال كان اقتلاع أعينهم الطريقة الوحيدة للإبقاء عليهم على قيد الحياة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية وبريطانية، إلا أن المفاجأة أيضا كانت أن أصغر هؤلاء الأطفال الثلاثة لا يزيد عمره على 4 سنوات.

3 أطفال أصيبوا بمرض الفطر الأسود في الهند

وبحسب تقرير لصحيفة «صن» البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن الأطفال الثلاثة الذين أزيلت عيونهم في مدينة «مومباي» كانت أعمارهم «4، 14، 16» عامًا على التوالي، وبالنسبة للفتاة البالغة من العمر 14 عاما فقط، كانت مصابة بداء السكري، ويقول الأطباء إن عينيها «تحولتا إلى اللون الأسود في غضون 48 ساعة».

وقال استشاري طب الأطفال في مستشفى «فورتيس»، الدكتور جيسال شيث، إن الفطر الأسود كان منتشرا في أنفها أيضًا، مضيفا: «لحسن الحظ، لم يصل الفطر إلى الدماغ.. عالجناها لمدة 6 أسابيع، لكن للأسف فقدت عينها».

الطفلة الثانية كانت الوحيدة المصابة بمرض السكر وطالها الفطر الأسود

أما الحالة الثانية؛ فكانت لفناة أخرى تبلغ من العمر 16 عامًا في نفس المستشفى، وأصيبت بمرض السكري بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث كان جزء من بطنها مليء بالفطر الأسود، وانتهى الأمر معها هي الأخرى باستئصال عينها بسبب الفطر الأسود كأحد المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا.

وقال استشاري طب الأطفال: «كانت الطفلة البالغة من العمر 16 عامًا تتمتع بصحة جيدة قبل شهر، وكانت قد تعافت من كوفيد، ولم تكن مصابة بمرض السكر، لكنها أتت إلينا مصابة بداء السكري فجأة»، مضيفا: «بدأت أمعاءها تنزف، لقد أجرينا تصويرا للأوعية، ووجدنا أن الفطر الأسود قد أصاب الأوعية الدموية بالقرب من معدتها».

وقال الدكتور بريثش شيتي، وهو طبيب العيون في نفس المستشفى: «كان الفطر الأسود ينتشر في عيونهم ، وإذا لم نقم بإزالة العيون ، لكانت حياتهم في خطر»، مضيفًا: «لقد كانوا بالفعل مصابين بالعمى في عين واحدة وكان ذلك يؤلمهم بشدة».

مفارقة بشأن ظهور أول حالة فطر أسود لمتعافي كورونا

المفارقة التي كشفها الطبيب الهندي، أن أحد الطفلين أتى إلى المستشفى مصابًا بالفطر الأسود في ديسمبر من العام الماضي، أما الحالة الثانية فجاءت خلال الموجة الثانية.

يشار إلى أن حوالي 60% من المرضى الذين تم علاجهم في المستشفى أزيلت منهم عين واحدة على الأقل، بعد أن تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا في انفجار المرض الفطري الزاحف.

وانتشر الفطر الأسود الآن إلى بلدان أخرى، على سبيل المثال أبلغ مسعفون في تشيلي عن حالة فطر مرتبط بالفيروس، كما قام العلماء في أوروجواي بتسجيل مريض يعاني من هذه الحالة.

واجتاحت الفطريات البيضاء والصفراء المستشفيات في الهند، وكلاهما مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا.