شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda market في السعودية

نقدم لكم عروض بنده وهايبر بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda المميزة التي لا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر سوى داخل مجله بنده في صفحة بنده الرئيسية، فيعتبر هايبر بنده من أهم سلاسل المحلات الموجودة في معظم دول الخليج ومن أهما: الإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية التي سنتحدث عن عروضها في هذه المقالة.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

عروض مميزة جداً من هايبر بندة على العديد من منتجات العناية بالشعر، ومنها: عرض مميز على شامبو لوريال الفيف Loreal Elvive، وكذلك خصم مميز على منتج بديل الزيت المغذي من ماركة لوريال، وعلى بلسم الشعر من Elvive، وكذلك على شامبو الشعر من ألترا دو Ultra Doux، وكذلك تنزيلات على شامبوهات بيرت بلس Pert Plus.

عروض بنده الأسبوعية

نستكمل لكم تنزيلات هايبر بندة الأسبوعية، ومنها: تنزيلات على شامبر هيمالايا أعشاب Himalaya، وكذلك على شامبو، وبلسم فاتيكا المغذي Vatica، وعلى شامبو، وبلسم هيد اند شولدرز Head & shoulders، وكذلك على شامبر Head & shoulders، وعلى شامبو بسلم هيد اند شولدرز المغذي، وكذلك عرض مميز على شامبو، وبلسم، وبديل الزيت من بانتين Pantene، وكذلك عرض على شامبو جوز الهند المغذي، وعلى الجل من برايمز بانتين ضد تساقط الشعر، وعلى مجموعة بانتين الكاملة لتغذية الشعر من جذوره، وكذلك على المنتجات الخالية من السلفات لحماية الشعر مثل: مجموعة تغذية الشعر بالصبار، والمكونة من عبوة شامبو، وعبوة بلسم، وعبوة بديل الزيت، وكذلك على مجموعة تغذية الشعر بالأفوكادو المميزة.

مواعيد عمل هايبر بندة ماركت

لكل عملاء هايبر بنده، وزبائنها الجدد عروض في كل فروع بنده بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل على مدار الأسبوع بجميع الأوقات صباحاً، ومساءاً، وكذلك على الخط الساخن لبندة.