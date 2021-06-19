تراند الفن: محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 80.30%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح 80.30%، إذ بلغ عدد المقيدين 28098 طالبًا وطالبة، وحضر 27828 ونجح منهم 22347 طالبًا وطالبة.

كما اعتمدت المحافظ، خلال لقائها اليوم، مع عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.2%.

وتقدمت محافظ دمياط، بالتهاني لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.