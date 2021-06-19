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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح 80.30%، إذ بلغ عدد المقيدين 28098 طالبًا وطالبة، وحضر 27828 ونجح منهم 22347 طالبًا وطالبة.
كما اعتمدت المحافظ، خلال لقائها اليوم، مع عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.2%.
وتقدمت محافظ دمياط، بالتهاني لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 80.30% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.