- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت المرصد 8 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن دولة الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام منتج ” Lumakras ” في الدولة لعلاج سرطان الرئة من إنتاج شركة “أمجين” الأمريكية، بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي أهمية تسجيل الدواء في منح الأسبقية لمرضى سرطان الرئة بالدولة في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
حيث تم الموافقة على المنتج “لوماكراس” 120 ملغم الذي يحوي المادة الفعالة “سوتوراسيب” كدواء يُصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لا يمكن إزالته بالجراحة، أو الورم الذي يحتوي على جين KRAS G12C غير الطبيعي، ومن تلقوا علاجاً واحداً على الأقل سابقاً لعلاج السرطان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإمارات ثاني دولة في العالم تمنح الموافقة على تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.