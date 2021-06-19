تراند الفن: الإمارات ثاني دولة في العالم تمنح الموافقة على تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن دولة الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام منتج ” Lumakras ” في الدولة لعلاج سرطان الرئة من إنتاج شركة “أمجين” الأمريكية، بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي أهمية تسجيل الدواء في منح الأسبقية لمرضى سرطان الرئة بالدولة في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

حيث تم الموافقة على المنتج “لوماكراس” 120 ملغم الذي يحوي المادة الفعالة “سوتوراسيب” كدواء يُصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لا يمكن إزالته بالجراحة، أو الورم الذي يحتوي على جين KRAS G12C غير الطبيعي، ومن تلقوا علاجاً واحداً على الأقل سابقاً لعلاج السرطان.