تراند الفن: خالد الصاوي: مريت بـ«مطبات» وتغيرات في مشوارى الفني

قال الفنان خالد الصاوي، إنه حدث تغيير كبير في طريقة تفكيره واختياره للأعمال، خلال مشواره الفني، والخروج من حيز التفكير الضيق كما كان في بداية شبابه إلى براح أوسع في التعامل مع الأمور حوله.

خالد الصاوي: هناك أفكار معينة تحتاج لـ«خوذة» للحماية من «المطبات»

وأوضح خالد الصاوي، خلال ندوة «الوطن»: في مرحلة عمرية بشبابنا نحتاج إلى أن يكون لدينا نسق من الأفكار نعتمد عليه في تفسير العالم وتكوين قناعات ثابتة، مضيفا «ليه بنعمل ده؟»: لأنه عند الانتقال من مرحلة الشباب فترة الثانوية والجامعة، تريد أن تكون محصنًا بآراء وأفكار تدخل جامعة كذا ليس لمجرد المجموع ولكن تريد ذلك، مثل هؤلاء يحتاجون مايشبه الخوذة لكن بمرور الوقت تتحول الأيديولوجية التي يتبناها الشخص إلى «دُجمة» وبعدها تستخدم نسق الأفكار لديك لتفسير كل شيء.

خالد الصاوي: يجب عدم وضع الفن في إطار أيديولوجية بعينها حتى لا يختنق

وتابع: «أنه بسبب ذلك وقعت في مطبات كتيرة لأن الفن من غير المقبول أن يتم وضعه في أيديولوجية بعينها لأن النتيجة ستكون «فن فوضوي» أحيانًا حلو أو غامض أو «مطرقع» و«أهبل»، ولأن تصل لوسطية هذا الأمر لا يمكن أن تصل وأنت في سن الـ25 خصوصًا مع شخص جامح مثلي يعتمد على مشاعره ومزاجه أكثر من حساباته العقلية ودائمًا من التلاميذ المشاغبين المطرودين اللي بينطوا من فوق السور، متابعا: «أُصدق مشاعري أكثر من الاحتكام للعقل، وأحيانًا تتحول الخوذة لـ«طاسة» وتقفل على الدماغ».

خالد الصاوي: الفن دائمًا يحتاج لـ«براح»

واستطرد: كان ينازعني اتجاهين إن عندي مجموعة أفكار مؤمن بها وبحاول أن أنتصر لها طول الوقت، وفي نفس الوقت عارف إن الفن لازم له براح، لا تقفل القُمقم أوي ولا تفتحه على الآخر عشان الجن يعرف يتعامل، كنت بشتغل في ماسبيرو اللي بحبه زي عنيا ولغاية النهاردة مش عايز أسيبه وبقدم إجازات كل سنة لأني مخرج في قطاع النيل للقنوات المتخصصة إدارة الإنتاج المتميز، وكان لي الشرف في ذلك، وكل شغلي كفنان شاب يساري وقتها مؤمن بالعدالة الاجتماعية والمهمشين، لكن عندما شرعت في عمل فيلم عن الأطفال المعاقين ذهنيًا «عطلت».