تراند الفن: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

كتب- علاء عمران:

واصلت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة بمعسكر قوات أمن شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.