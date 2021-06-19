فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس المائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ويكون معتدل على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حار على شمال.
وقال خبراء الهيئة، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالرغم من الاقتراب من بداية فصل الصيف والذي يبعدنا عنه يومين فقط، حيث لا يوجد أي ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة، بسبب التأثر المرتفع القادم من جنوب أوروبا.
وتابع الخبراء، المرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا يعمل على استقرار درجات الحرارة حيث تتراوح على القاهرة بين 34 إلى 35، والسواحل الشمالية، 28 درجة، وشمال الصعيد 36 إلى 38، بينما تصل على الجنوب لـ42 درجة.
وأكد الخبراء، أن نشاط الرياح مستمر والذي يلطف من حالة الجو ويعمل على خفض الإحساس بالحرارة.
وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، وتكون أشعة الشمس أكثر سطوعا، لذلك ننصح عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في هذا التوقيت وارتداء ملابس قطنية، وغطاء رأس، وتناول الماء والسوائل باستمرار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يومان ويبدأ الصيف رسميا.. ما توقعات الأرصاد لطقس الأيام المقبلة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.