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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد: سجل مشعر عرفات اليوم أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية فجر اليوم بواقع 45.6 درجه تلاه مطار الملك فهد الدولي عند 42.7 درجة.
وجاء في المرتبة الثالثة جاءت ينبع بـ42.4 درجة، أما أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم ففي القريات وطريف حيث سجلتا 28 درجة مئوية أقل من أبها التي سجلت 30 درجة.
وقال أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن قائمة أعلى درجات حرارة سُجلت في السعودية لا تعني أنها شملت كل الأراضي السعودية من وهاد ونجاد وقمم جبال وسهول وغيرها من أشكال التضاريس بل تمثل فقط محطات مناخية في المطارات المدنية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وعليه فقمم باردة كما في السودة والنماص وجبل اللوز والفقرة وغيرها مئات القمم في جبال السروات لا يوجد فيها محطات مناخية، أو يوجد فيها ولكنها غير ممثلة على الإنترنت تتيح لنا المقارنة مع بقية المحطات أو أن تكون المحطة المناخية الممثلة ليست في المدينة كما في الباحة الواقعة فوق حافات عالية من جبال السروات، بل تُجلب المعلومة من مطار الباحة في العقيق يبعد عن الباحة 45كم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.