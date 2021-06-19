تراند الفن: تعرف على أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

صحيفة المرصد: سجل مشعر عرفات اليوم أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية فجر اليوم بواقع 45.6 درجه تلاه مطار الملك فهد الدولي عند 42.7 درجة.

وجاء في المرتبة الثالثة جاءت ينبع بـ42.4 درجة، أما أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم ففي القريات وطريف حيث سجلتا 28 درجة مئوية أقل من أبها التي سجلت 30 درجة.

وقال أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن قائمة أعلى درجات حرارة سُجلت في السعودية لا تعني أنها شملت كل الأراضي السعودية من وهاد ونجاد وقمم جبال وسهول وغيرها من أشكال التضاريس بل تمثل فقط محطات مناخية في المطارات المدنية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: وعليه فقمم باردة كما في السودة والنماص وجبل اللوز والفقرة وغيرها مئات القمم في جبال السروات لا يوجد فيها محطات مناخية، أو يوجد فيها ولكنها غير ممثلة على الإنترنت تتيح لنا المقارنة مع بقية المحطات أو أن تكون المحطة المناخية الممثلة ليست في المدينة كما في الباحة الواقعة فوق حافات عالية من جبال السروات، بل تُجلب المعلومة من مطار الباحة في العقيق يبعد عن الباحة 45كم.