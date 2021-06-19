تراند الفن: ملخص حوادث اليوم.. قتل وانتحار 7 أطفال والشرطة تطارد حنين حسام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 مساءً - تواصل الجهات المختصة التحقيق في عدد من حوادث اليوم، وأمس، التي وقعت على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث انطلقت مأموريات عدة من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ووحدة مباحث قسم شرطة الساحل، محل إقامة الطالبة حنين حسام، للبحث عنها وضبطها تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات لاتهامها بالاتجار في البشر.

وكشفت مصادر عن أن مأمورية انطلقت للبحث عن حنين حسام في الأماكن التي تترد عليها، لضبطها وتسلميها للمحكمة غدًا، لمحاكمتها في قضية الاتجار في البشر مع مودة الأدهم فتاة التيك توك.

حوادث اليوم.. انتحار طفلتين في الجيزة

وباشرت النيابة التحقيق في واقعتي انتحار طالبتين في الجيزة، حيث تبين أن طفلة تبلغ من العمر 15 سنة تخلصت من حياتها شنقا، بمنطقة العياط، بعد أن رفضت أسرتها الموافقة على شاب تقدم للزواج منها كانت بينهما علاقة عاطفية، وعندما رفضت الأسرة قررت الفتاة التخلص من حياتها وشنقت نفسها.

فيما قررت النيابة تشريح جثة طفلة، 14 سنة بمنطقة العمرانية، بعد أن تبين أنها تخلصت من حياتها شنقا عقب حصولها على مجموع كبير في الإعدادية، ورفض والدها شراء محمول هدية النجاح، فتخلصت من حياتها.

حبس الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة في أسوان

فيما قررت النيابة العامة حبس سيدة أسوان المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة أكبرهم 5 سنوات، وتبين أن المتهمة تعاني من حالة نفسية سيئة وأنها قتلت أطفالها الثلاثة واحد تلو الآخر، وفشلت في قتل الطفل الرابع الذي تمكن من الهرب واستغاث بجدته التي أبلغت الشرطة.

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وضبطت المتهمة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سيدة إسكندرية تمثل الجريمة

اقتادت أجهزة الأمن بالاسكندرية، السيدة المتهمة بقتل طفلتي زوجها انتقاما منه ومن حماتها، إلى مسرح الجريمة، ومثلت المتهمة الجريمة وقررت النيابة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.