تراند الفن: ضبط مخزن بدون ترخيص بداخله أقراص مخدرة وعقاقير دوائية مجهولة المصدر بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت مصراوي 25 زيارة

كتب- سامح غيث: تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والعقاقير الدوائية – كمية من الكمامات الطبية “جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ” ) بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية ملحق بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بالجهات المختصة ومحظور تداولها داخل البلاد ، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه. بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

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