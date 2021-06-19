تراند الفن: لرفضه عودتها لمنزل الزوجية.. عامل يقتل شقيق زوجته في بني سويف

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 مساءً - أقدم عامل على قتل شقيق زوجته في قرية «ابشنا»، التابعة لمركز بني سويف، عقب وقوع مشادة كلامية بينهما، إثر خلافات بين الجاني وزوجته وتركها منزل الزوجية منذ أكثر من شهر واستقرارها بمنزل شقيقها الذي رفض عودتها مع زوجها، فحدثت مشادة كلامية بينهما قبل أن يقدم على طعنه بآلة حادة، ويسقط المجني عليه غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى ويتم ضبط الجاني.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف اخطارا من العميد هشام فريد مأمور مركز شرطة بنى سويف، بتلقيه اشارة من المستشفى بوصول «عصام.م.ع»، 30 سنة، مقيم بقرية ابشنا، مصابًا بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحثي بإشرافه لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

أسفرت تحرياث المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف تحت اشراف اللواء أسامة جمعة مدير إدارة البحث الجنائي، أن المشاجرة وقعت بين المجنى عليه عصام موسى عبد العزيز، 30 سنة، أعمال حرة، وبين زوج شقيقته، «محمود.ر.م»، 40 سنة، عامل، مقيم بقرية طحا بوش، الذى ذهب وشقيقه إلى منزل والد وشقيق زوجته لرغبته فى عودة زوجته التي غادرت منزل الزوجية منذ أكثر من شهر اثر خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت إلى مشاجرة فأخرج العامل سلاح ابيض عبارة عن «سنجة»، وطعن شقيق زوجته فى صدره، فلفظ أنفاسه عقب وصوله المستشفى.

تمكن المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بني سويف والنقيب أحمد سمير جابر معاون المباحث القبض على المتهم وتحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة تولت التحقيق تحت إشراف المستشار طارق صادق رئيس نيابة مركز بنى سويف.