فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 مساءً - كتبت-منال المصري: أطلق البنك العربي مؤخرًا خدمة دفع الفواتير عبر الإنترنت عن طريق خدمة “عربي أون لاين” وتطبيق “عربي موبايل” وذلك بالتعاون مع شركة “فوري”. وأضاف البنك في بيان اليوم السبت أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنسجم مع تطلعات عملائه المتجددة وتواكب أسلوب حياتهم. وتتيح خدمة “فوري” الفرصة لعملاء البنك العربي للاستفسار عن الفواتير المترتبة عليهم ودفع الفواتير المستحقة بشكل فوري وبكل سهولة وأمان لمجموعة واسعة من الشركات والمرافق العامة والتي تشمل الاتصالات، والتذاكر والسياحة، والمدفوعات عبر الإنترنت، والمرافق، والتأمين، ورسوم الجامعات، والتبرعات، والاشتراكات والإعلانات. وقال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: “نسعى باستمرار إلى توظيف أفضل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة لخدمة عملائنا الكرام وذلك ضمن أعلى مستويات المرونة والأمان”. وأضاف “تشكل هذه الخدمة الجديدة إضافة قيّمة ونوعية لمجموعة الخدمات المتكاملة التي يقدمها البنك من خلال خدمة “عربي أون لاين” وتطبيق “عربي موبايل”، حيث تسهل هذه الخدمة على العملاء مهمة تسديد والاستعلام عن الفواتير مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة”. ويقدم البنك العربي لعملائه حلول مصرفية رقمية متكاملة تشمل إلى جانب تطبيق “عربي موبايل”، خدمة “عربي أون لاين”، هذا إلى جانب شبكة الصرافات الآلية الحديثة التابعة للبنك بما فيها الصرافات الآلية لخدمة العملاء من السيارات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البنك العربي يطلق خدمة دفع الفواتير عبر الموبايل والإنترنت البنكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.