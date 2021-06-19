تراند الفن: إحباط هجوم إرهابي حوثي بــ 7 طائرات مسيرة ومحملة بالمتفجرات لقتل المدنيين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏55 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) ، قيام القوات الجوية باعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية. وأوضح التحالف، أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الاجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية . وأكد التحالف، أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمده والممنهجة تمثل جرائم حرب ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية .

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