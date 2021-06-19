شوف عروض العثيم على الأجهزة المنزلية حتى 22 يونيو 2021 عروض الصيف

تعد عروض العثيم على الأجهزة المنزلية من أكثر العروض الهامة والتي يبحث عنها عدد كبير من السيدات. وذلك من اجل الحصول على كافة متطلبات المنزل من أدوات المطبخ والمنزل. ومن أفضل الأسواق في السعودية التي توفر هذه المستلزمات بأسعار قليلة جداً وتخفيضات أسبوعية ضخمة هي أسواق عبد الله العثيم. ويمكنك تصفح مجلة العروض الاسبوعية ومشاهدة كافة الأجهزة المنزلية والاستفادة من هذه العروض حتى يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

اخر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية كلما حصلت على منتجات أكثر حصلت على خصومات وتوفير بنسبة أكبر. وتضم العروض الكثير من الأجهزة المنزلية مثل قدر هوم أواي بغطاء بأحجام ومقاسات مختلفة ويختلف السعر على حسب حجم القدر. وأيضا تضم العروض قدر ضغط السيف المميز بسعر 129 ريال. وتشمل عروض العثيم على الأجهزة المنزلية طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 115 ريال. وهناك الكثير من قدور الضغط المختلفة الأخرى بأنواع متعددة وبأسعار مختلفة تناسب الجميع.

عروض العثيم على الاجهزة الكهربائية

يمكنك الحصول على كافة الأجهزة الكهربائية المتنوعة من خلال أسواق العثيم داخل كافة المناطق في السعودية. ومن أهم الأجهزة المتوفرة هي غلاية المياه لعمل الشاي والمشروبات الساخنة بسعر 109 ريال. وايضا المكنسة الكهربائية من جيباس والتي تعد من أفضل الأنواع المتوفرة بسعر 145 ريال. كما أن تخفيضات العثيم تضم قلاية السيف الصحية 4 لتر بسعر 269 ريال. وتضم العروض انواع متعددة ومختلفة اخري من غلايات المياه بأشكال وامكانيات مختلفة مما يعطي الجميع خيارات متعددة للحصول على ما يناسبهم.

عروض العثيم على الشاشات

إذا كنت ترغب في الحصول على شاشة تلفزيون مميزة بإمكانيات مذهلة وحجم رائع ومناسب يعطيك تجربة مشاهدة واقعية وممتعة. يمكنك تصفح عروض العثيم على الشاشات فهي توفر أفضل أنواع الشاشات المتوفرة في الأسواق السعودية مع توفير نسبة خصم تصل حتى 40%. وأبرز الشركات التي توفر العثيم الشاشات الخاصة بها هي توشيبا وسامسونج وشركة امبيكس المميزة وشركة أور والعديد من الشركات الرائدة في مجال شاشات التلفزيون والتي تعطي اداء مقابل قيمة بالفعل.