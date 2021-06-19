فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 مساءً - القاهرة- أ ش أ: أكد النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، قدرة مصر والمملكة العربية السعودية على صياغة استراتيجية مصرية سعودية موحدة للإعلام. ولفت السادات، في بيان اليوم السبت، إلى أن هذه الاستراتيجية المصرية السعودية ستكون نموذجاً يحتذى به على مستوى جميع الدول العربية، مؤكداً الأهمية القصوى لدور الإعلام في مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية. وطالب القاهرة والرياض الإسراع فى تنفيذ هذا المقترح المهم، معرباً عن أمله فى تعميم هذه الرؤية الإعلامية على مستوى جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطرات والمؤامرات الداخلية والخارجية داخل الأمة العربية. وأشاد وكيل اللجنة بتصريحات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي التي أشار فيها إلى أن هناك ضرورة لعمل برنامج تنفيذي مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية. ووجه السادات التحية والتقدير لوزير الإعلام السعودي لتأكيده على أن البصمة المصرية الخاصة مؤثرة ومعروفة، وقوله بالنص : “فنحن تعلمنا على يد أساتذة مصريين وشاهدنا أفلام ومسرحيات مصرية”، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير الإعلام السعودي أن الكذب والفتن والمغرضين والمستهدفين للعرب مصريين وسعوديين لا بد أن يتم مواجهتهم بإعلام يهدف إلى تثقيف أبنائنا وبناتنا لمواجهة هذا الإعلام حيث نواجه فتن الإعلام بتثقيف أبنائنا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وكيل “خارجية الشيوخ” يؤكد قدرة مصر والسعودية على صياغة استراتيجية موحدة للإعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.