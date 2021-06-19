فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 مساءً - قتل الشاب الذي نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي روج لبيع المخدرات حاملًا السلاح ومقدمها وصفة كعلاج لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
كانت قوات مديرية أمن قنا، قد شنت حملة أمنية مكبرة على قرية السمطا بمركز دشنا، منذ قليل، للقبض على عنصر إجرامي، يدعى «فرج أبو السعود»، وتمكنت من قتله من خلال تبادل إطلاق النار.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، فيديو لشاب صعيدي، يروج لتجارته في المخدرات، بغرض علاج كورونا بعد ازديادها وتفشيها.
وأظهر مقطع الفيديو، شاب يبدو من لهجته أنه صعيدي، وفي يده سلاح آلي، وبجواره سلاح آخر، وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة فيروس كورونا.
واعترف الشاب أثناء حديثه في الفيديو بمعلومات تفصيلية، مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها «حشيش، بانجو، وأقراص تامول»، ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها، في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة.
واختتم صاحب الفيديو حديثه، بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول دون الإفصاح عن اسمه بهدف شراء راغبي المخدرات منه، وذلك عن طريق الاتصال به والتنسيق معه؛ لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.
ونجحت الأجهزة الأمنية في الوصول إلى مكان اختبائه، وتم قتله، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل .. مقتل مروج المخدرات على «فيسبوك» في تبادل إطلاق نار مع الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.