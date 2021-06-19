تراند الفن: «تعليم الشرقية» تكشف سبب عطل موقع نتيجة الإعدادية.. «جار الإصلاح»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 02:09 مساءً - كشف رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، سبب تعرُّض موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة لعطل فني مفاجئ، والذي كان مقررًا أن يتضمن رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح لـ«الوطن»، إن سبب عطل الموقع الإلكتروني هو الدخول الكثيف لنحو 115 ألف شخص على الموقع في نفس الوقت للحصول على النتيجة.

وأضاف أن فريق الصيانة يجري حاليًا الإصلاحات اللازمة لإعادة العمل بالموقع في أقرب وقت، ليتسنى للطلاب الحصول على نتيجة «الإعدادية» من خلاله.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الإعدادية

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 81.85%، مشيرًا إلى أنه تقدم لآداء الامتحان 115 ألفا و132 طالبًا وطالبة، حضر منهم 114 ألفا و466.

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة الطلاب، تقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن يحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الرابط من هنــــــــــا.

ويدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع، ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فورًا أمام الطالب. كما يمكن إجراء عملية بحث جديد برقم جلوس آخر للحصول على نتيجة أخرى.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة «المهنية والمكفوفين والصم»

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 %. وتقدم لآداء الامتحان 2826 طالبا وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ كذلك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 %، وتقدم لآداء الامتحان 66 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، مطالبًا إياهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيرًا إلى أن 12 طالبًا وطالبة حصلوا على المركز الأول بمجموع 100%.