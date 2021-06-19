شوف باقة اتصالات لضعف الإنترنت المنزلي

اشترك الآن في VDSL 170/250/310/410 باقة اتصالات لضعف الإنترنت المنزلي ولمدة 3 شهور والتي تمنحكم استخدام بشكل أسرع وأفضل للإنترنت ويمكنكم الاشتراك بكل سهولة من خلال موزعين اتصالات أو زيارة أقرب فرع أو من خلال الاتصال بـ 16511 أو 777 وسيتم الحصول على الخدمة في خلال 14 يوم بعد الحصول على البيانات ويتم الاستعلام على إمكانية التركيب خلال 5 أيام وبعد ذلك يتم التواصل مع العميل لإبلاغه بموعد الزيارة لتوصيل الخدمة.

باقة اتصالات لضعف الإنترنت المنزلي

تقدم لكم اتصالات عروض على باقات الإنترنت وذلك من أجل التصفح بحرية على الإنترنت وبدون قيود أو الانتظار طويلاً للتحميل تعرف الآن على أفضل الباقات المُقدمة:

باقة VDSL 120 والتي تتيح 140 جيجا للاستخدام مقابل 120 جنيه.

كما توفر باقة VDSL 170 والتي تتيح 200 جيجا للاستخدام مقابل 170 جنيه.

باقة VDSL 310 والتي تتيح 250 ميجابايت بسعر 70 جيجا للاستخدام مقابل 310 جنيه.

كما يوفر باقة VDSL 410 والتي تتيح 250 جيجا بسرعة 100 ميجابايت للاستخدام مقابل 410 جنيه.

باقة VDSL 500 والتي تتيح 600 جيجا مقابل 500 حنيه.

مع العلم أن الأسعار المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اتصالات على الراوتر والباقات

توفر اتصالات راوتر VDSL مقابل 455 جنيه والذي يمنح المستخدم سرعة تصل إلى 100 ميجابايت.

كما توفر خصم يصل إلى 50% على باقات VDSL مقابل 230 جنيه شاملة الضريبة.

يتم دفع رسوم شهر واحد كمقدم عند التعاقد على الباقة التي قمت باختيارها ويتم خصمه من أول فاتورة.

كما تقدم راوتر مجانًا إذا قمت بالاشتراك في باقة VDSL 600.

تعرف على عروض الباقات الإضافية