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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر المموج في وقت سريع، من أكثر الأمور التي تهتم بها العديد من السيدات هي البحث عن أفضل الطرق التي تساعدها على فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي وآمن بدون أن يتسبب في حدوث تقصف للشعر أو تعرض الشعر للعديد من المشاكل بسبب المواد الكيميائية التي توجد فيه منتجات الشعر، وبالتالي تحتاج الكثير من الوقت للذهاب إلى صالونات التجميل التي تحتاج وقت ودفع مبالغ كبيرة للعناية بالشعر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على كريم طبيعي لفرد الشعر الموت في المنزل بمكونات طبيعية وأمنة.

طريقة فرد الشعر المموج

المكونات: 2 ملعقة من زيت الزيتون كبسولة فيتامين أي، ملعقة كبيرة من كريم بانثينول ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء مناسب ونقوم بإضافة زيت الزيتون مع زيت جوز الهند وتقلب المكونات ثم نبدأ بإضافة فيتامين أي ويتم خلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً.

بعد ذلك ابدئي بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء متساوية وقومي بوضع هذا الكينين على الشعر وتركي على الأقل لمدة ساعة و قومي بتغطية الشعر و بعد ذلك يشطف بالماء والشامبو الخفيف الذي يتناسب مع نوع الشعر المجعد ثم استخدمي المركبات الطبيعية التي تتناسب مع الشعر ويتم تطلع هذه الخلطة أو الكريم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل مرطبات للشعر

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز ملعقة من زيت الخروع ونفس المقدار من زيت الزيتون ونضيف عليه ملعقة من زيت الجرجير وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضعها على الشعر وسوف تلاحظين النتيجة من أول استخدام.

فوائد كريم بانثينول للشعر

يساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر ويتم استخدامه كبديل للبروتين ويعمل على تقوية الشعر وعلاج الشعر التالف ويحافظ عليه من الهيشان والتقصف ويجعله لامع.