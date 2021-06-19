تراند الفن: تطورات جديدة بشأن واقعة المصري الذي ظهر في فيديو يروج للمخدرات على أنها وصفة لعلاج “كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من قتل شاب نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يروج فيه لبيع المخدرات حاملًا السلاح ومقدمها وصفة كعلاج لفيروس كورونا المستجد. وتفصيلا، شنت قوات مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة على قرية السمطا بمركز دشنا، منذ قليل، للقبض على عنصر إجرامي، يدعى فرج أبو السعود، حتى قتلته بعد تبادل إطلاق النار، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية. وكان انتشر فيديو لشاب صعيدي، يروج لتجارته في المخدرات، بغرض علاج كورونا بعد ازديادها وتفشيها، حيث ظهر فيه شاب يبدو من لهجته أنه صعيدي، وفي يده سلاح آلي، وبجواره سلاح آخر، وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة فيروس كورونا.

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