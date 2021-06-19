تراند الفن: ألقت طفلتها في القمامة.. إحالة أم وشقيقتها وثالث هارب لجنايات المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أم وشقيقتها وشخص ثالث إلى محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بالشروع في قتل طفلة رضيعة عقب ولادتها بمستشفى خاص بمدينة السنبلاوين.

وتبين أن الأم اتفقت مع شقيقتها على استلام الطفلة والتخلص منها بعد الولادة، وهو ما فعلته خالة الطفلة، التي ألقتها في صندوق قمامة بالقرب من المستشفى.

وقرر المحامي العام الأول محاكمة كل من الأم “لولية م. م.”، 27 عامًا ربة منزل، وشقيقتها “أسماء م. م.”، 23 عامًا، ربة منزل، من مركز السنبلاوين، و “محمود ج. م.”، هارب، وذلك في القضية رقم 11899 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1487 السنة 2021 على جنوب المنصورة.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للأولى والثانية بالشروع في قتل المجني عليها الطفلة حديثة الولادة “مريم. ا.م.”، عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار، كما أنهما عرضا المجني عليها للخطر بتركها في محل خال من الآدميين -صندوق قمامة، كما أن المتهم الثالث اشترك بطريق التحريض مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض.