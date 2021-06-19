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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت مصراوي 8 زيارة
الدقهلية- رامي محمود:
أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أم وشقيقتها وشخص ثالث إلى محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بالشروع في قتل طفلة رضيعة عقب ولادتها بمستشفى خاص بمدينة السنبلاوين.
وتبين أن الأم اتفقت مع شقيقتها على استلام الطفلة والتخلص منها بعد الولادة، وهو ما فعلته خالة الطفلة، التي ألقتها في صندوق قمامة بالقرب من المستشفى.
وقرر المحامي العام الأول محاكمة كل من الأم “لولية م. م.”، 27 عامًا ربة منزل، وشقيقتها “أسماء م. م.”، 23 عامًا، ربة منزل، من مركز السنبلاوين، و “محمود ج. م.”، هارب، وذلك في القضية رقم 11899 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1487 السنة 2021 على جنوب المنصورة.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للأولى والثانية بالشروع في قتل المجني عليها الطفلة حديثة الولادة “مريم. ا.م.”، عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار، كما أنهما عرضا المجني عليها للخطر بتركها في محل خال من الآدميين -صندوق قمامة، كما أن المتهم الثالث اشترك بطريق التحريض مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ألقت طفلتها في القمامة.. إحالة أم وشقيقتها وثالث هارب لجنايات المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.