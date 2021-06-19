تراند الفن: الأزهر يوجه قافلة طبية مجانية لمستشفى أبو رديس بجنوب سيناء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - انطلقت اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية المجانية بمستشفى أبو رديس المركزي بجنوب سيناء، المهداة من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أهالى المحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

القافلة تضم 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا

وتضم القافلة المجانية، أكثر من 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا؛ لتوقيع الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القافلة تضم تخصصات المخ والأعصاب، الأطفال، الصدر، المسالك البولية، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الأسنان، الأوعية الدموية، جراحة العيون، الجلدية، أنف وأذن، العظام، الباطنة.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن القافلة شهدت توافد المئات من أهالي مدن ووديان محافظة جنوب سيناء، وليس أهالى مدينة أبورديس فقط، لتلقي الخدمة الطبية بالمستشفى.

وأكد أن أعمال القافلة بالمستشفى مستمرة حتى الخميس المقبل؛ لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من مواطني المحافظة.