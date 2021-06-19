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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - انطلقت اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية المجانية بمستشفى أبو رديس المركزي بجنوب سيناء، المهداة من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أهالى المحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
القافلة تضم 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا
وتضم القافلة المجانية، أكثر من 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا؛ لتوقيع الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى.
وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القافلة تضم تخصصات المخ والأعصاب، الأطفال، الصدر، المسالك البولية، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الأسنان، الأوعية الدموية، جراحة العيون، الجلدية، أنف وأذن، العظام، الباطنة.
وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن القافلة شهدت توافد المئات من أهالي مدن ووديان محافظة جنوب سيناء، وليس أهالى مدينة أبورديس فقط، لتلقي الخدمة الطبية بالمستشفى.
وأكد أن أعمال القافلة بالمستشفى مستمرة حتى الخميس المقبل؛ لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من مواطني المحافظة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأزهر يوجه قافلة طبية مجانية لمستشفى أبو رديس بجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.