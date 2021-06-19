تراند الفن: «الداخلية» في أسبوع.. تحصيل 4.7 مليون جنيه غرامات عدم ارتداء كمام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا)، ضبط (7054) قضية تموينية متنوعة، و(1871) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (14408) أرجيلة، وغلق (7651) محل مخالف لمواعيد الغلق، وتمّ ضبط (95864) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (95284) شخصا بقيمة 4,764,200 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (580) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تمّ استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط – بورسعيد – الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 698 متهما، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 قطعة سلاح أبيض)، ضبط (31) قضية إتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ (5964) حكما قضائيا، ضبط (578) قضية متنوعة، إلى جانب ضبط (458) عنصرا إجراميا شديد الخطورة وبحوزتهم (323 قطعة سلاح ناري)

وضبط (1258) قطعة سلاح ناري، وورشتان لتصنيع الأسلحة، و(4) تشكيلات عصابية، وضبط (87) قضية أحداث، وكشف غموض (79) حادثا، وتنفيذ (553752) حكما قضائيا، وضبط (9069 قضية تموينية)، و(141) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (614 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (82890 جنيه)، و(19) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (229720 لترا) لبيعها في السوق السوداء، و(8909) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1758٫073) طن.

كما تمّ ضبط (82404) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي بقيمة (64٫450٫944) جنيه، و(1771) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة (2464957128 جنيه)، وجرى ضبط (334) قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و(684) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و(1628) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (1757) متهما، وضبط (249738) مخالفة مرورية.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن، المرور على (199) مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(375) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة، وفحص (489) مركبة تبين مخالفة (71) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرةلعدد (5110) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (353) سائقا منهم، وضبط (12) قضية تهريب، وضبط (3147) قضية سياحية.