تراند الفن:  وزير الإسكان يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولة اليوم السبت، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، حيث رافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بالمدينة.

وخلال الجولة تفقد الوزير، المسجد الجارى الانتهاء من تنفيذه بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل: «البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات».

كما تفقد وزير الإسكان أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أنه جار أيضا بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، حيث وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور السابع.



