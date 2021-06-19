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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولة اليوم السبت، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، حيث رافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بالمدينة.
وخلال الجولة تفقد الوزير، المسجد الجارى الانتهاء من تنفيذه بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل: «البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات».
كما تفقد وزير الإسكان أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أنه جار أيضا بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، حيث وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور السابع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الإسكان يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.