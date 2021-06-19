فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - كتب- علاء عمران: حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 64 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.4 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية. جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية . وشملت ضبط 82404 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (64٫450٫944) جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبط 1771 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها 162 قضية ضرائب عامة، و349 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و117 قضية في مجال الجمارك، و18 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و202 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي. كما تم تنفيذ 618 حكم قضائي، و283 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم (توظيف الأموال – تهريب جمركي – تهريب معادن نفيسة)، و13 قضية في مجالات (اختلاس المال العام – استيلاء على المال العام – احتيال عبر الإنترنت – غسل أموال – كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2464957128 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.4 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.