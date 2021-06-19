تراند الفن: بالاسم فقط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - يحرص الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية على معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الشرقية، من خلال البحث عن رابط النتيجة بموقع البوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الشرقية بالاسم

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلنت في وقت سابق، تخصيص رابط بالبوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية للإعلان عن النتيجة، من خلال تسجيل اسم الطالب ولمعرفة الرابط من هنا.

ويدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع، ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فورًا أمام الطالب نتيجته في كل المواد التي امتحن فيها.

عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 118118 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 11577 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة.

كما أدى نحو 2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

عطل مفاجئ بموقع نتيجة الإعدادية بالشرقية

وتعرض موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، لعطل مفاجئ بسبب دخول نحو 115 ألف شخص على الموقع لمعرفة النتيجة في وقت واحد؛ وفقا لتصريحات رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466.