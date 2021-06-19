فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف موقع «Social blade»، المتخصص في إحصائيات «يوتيوب»، عن أرباح الداعية المصري محمد حسن يعقوب عبر قناته. ووفقاً للموقع فإن أرباح يعقوب السنوية، تقدر بما يقارب الـ260 ألف جنيه مصري ، حيث تبلغ أرباحه الشهرية 1400 دولار، فيما تبلغ سنويا 16 ألفًا و600 دولار. وكان محمد حسين يعقوب، البالغ من العمر 65 عاما، والحاصل على دبلوم معلمين، قد دشن موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، وعددا من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها «يوتيوب». ويتم محاكمة الداعية المعروف حالياً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ‏يقبض بالدولار …تعرف على أرباح الداعية المصري ⁧‫”محمد حسين يعقوب”‬⁩ من «يوتيوب» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.