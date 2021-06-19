نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم والتي ينتظرها الجميع في مكه والمدينة وجده والرياض وفي جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من العروض المميزه والتي تقدم افضل وأجود أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالفواكه و الخضروات وجميع أنواع اللحوم والأسماك والمعلبات الغذائية كما تحتوي عروض هايبر بنده علي جيمع الأجهزة والأدوات المنزلية بخصومات تصل الي 50% لجميع عملائها فسارعوا في الحصول علي المنتجات والاستفادة من تلك التخفيضات قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحدده.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع المنتجات الغذائية حيث تقدم خل قصب السكر الطبيعي و الفول المدمس و فول خلطه بنده لانشون بقري و زيت الزيتون البكر الذي لا يخلو من اي بيت بسعر 39.95 ريال سعودي و تونه باندا بسعر 8.95 ريال سعودي كما تحتوي علي حلاوة طحينية بالفسدق و حليب محلي و عسل طبيعي و جميع انواع المكسرات المشكلة و كيرمه البندق و و الخضروات المشكلة و الجبن الموزاريلا.

تشمل عروض هايبر بنده اليوم جميع انواع اللحوم مثل المفروم البقري البرازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي و مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي فقط و برجر بقري برازيلي و روستو بقري برازيلي و كفته بقري بسعر 27.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض هايبر بنده التي قدمناها لكم كي تستفيدوا من تلك التخفيضات الكبيرة المقدمة علي جميع المنتجات الغذائية كالمكسرات المشكلة وجميع أنواع البقوليات و مستحضرات التجميل والمنظفات والأدوات المنزلية بأكملها بخصومات تصل الي 50% حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الاستفادة من تلك الخصومات الكبيرة في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

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