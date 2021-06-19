نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر وعروض شهر يونيو المميزة علي جميع المنتجات الغذائية والفواكه في المقال التالي

لولو هايبر وعروض شهر يونيو المقدمة من خلال جميع الفروع الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتستمر العروض والخصومات حتى يوم ٢٢ من يونيو المقبل، ثم إليكم عروض الأجهزة الكهربائية من لولو . لولو هايبر وعروض شهر يونيو المميزة سعر ١٢ عبوة من حليب نادك كامل الدسم ٣٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٤.٩٥ ريال سعودي، ٦ عبوة مياه نسله ١.٥ لتر بسعر مميز جدا فقط ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩.٣٥ ريال سعودي.

١٠ كيلو من أرز بسمتي أبيض أبو كأس فقط بسعر ٥٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٤.٩٥ ريال سعودي.

ثم إليكم سعر الكيلو من الليمون الجنوب إفريقي دون بذور فقط ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي، فالليمون يساعد جدا في عملية الهضم ويساعد الجسم أيضا في التخلص من السموم بسهولة، وفي حال تناوله يوميا باستمرار يعالج من أعراض الإمساك المزمن.

بينما يكون سعر الصندوق من البطاطس السعودي فقط ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩.٧٥ ريال سعودي، ثم يكون سعر الكيلو من الشمندر السعودي ١.٦٥ ريال سعودي بدلا من ٣.٩٥ ريال سعودي، فهو يحسن من قوة العضلات وحركة الدم في الشرايين، ويحافظ على صحة القلب وخفض ضغط الدم، ويعتبر من أهم مصادر البوتاسيوم، فيمكن تحضير وصفة سهلة باستخدام الشمندر وهي سلطة الشمندر الرائعة، فنقوم بتقطيع الشمندر إلى مكعبات مناسبة في الحجم ونضعها في إناء ثم نضع عليها ملعقتين من عصير الليمون الطازج، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من كل من الثوم البودو، والملح والفلفل الأسود، وزيت نباتي، ثم نقلب جميع المكونات جيدا.

ثم يكون سعر الصندوق من الباذنجان السعودي ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٧ ريال سعودي. تخفيضات وأسعار الفواكه من لولو السعودية سعر الكيلو من الشمام الإماراتي ٥.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي، وسعر الكيلو من الشمام الصخري السعودي فقط ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو من الشمام الأردني ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي.

سعر شرائح المانجو ٣.٩٥ ريال سعودي.

سعر كيلو البسبوسة بالقشدة فقط ٢٨.٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة لولو هايبر وعروض شهر يونيو المميزة علي جميع المنتجات الغذائية والفواكه - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف لولو هايبر وعروض شهر يونيو المميزة علي جميع المنتجات الغذائية والفواكه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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