فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - اسطنبول – (د ب أ) أعلن مرصد قنديلي للزلازل اليوم السبت، أن مدينة إسطنبول التركية تعرضت لزلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر. وذكر بيان للمرصد أن مركز الزلزال يقع على الجانب الآسيوى من المدينة التركية. ومن جانبها ذكرت وكالة إدارة الكوارث التركية أن قوة الزلزال بلغت 9ر3 درجة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. وكتب عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على تويتر أن اسطنبول معرضة بشدة للزلازل. ولهذا السبب، كان إمام أوغلو يحذر منذ فترة طويلة من قناة مخطط لها سيتم حفرها عبر المدينة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان أعمال قناة إسطنبول في غضون أسبوع. وتشعر المعارضة بالقلق من أن القناة التي سيتم حفرها بالتوازي مع مضيق البوسفور وستقام مبان جديدة على طولها، قد تعوق عمليات الاخلاء والدعم اللوجستى خلال الزلازل المستقبلية. كما حذر الخبراء من أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زلزال يضرب إسطنبول وسط مخاوف بشأن مشروع حفر قناة بالمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.