تراند الفن: التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية بالمملكة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وشدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وأشار إلى أن تصعيد المليشيا الحوثية المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب.

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