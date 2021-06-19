فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - بكين – (د ب أ) قررت مدينة شنجن الصينية المجاورة لهونج كونج تشديد القيود على دخول المدينة والخروج منها في أعقاب اكتشاف إصابة موظف بأحد المطاعم بطفرة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا، والتي كانت اكتشفت لأول مرة في الهند. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، نقلا عن بيان نشر على صفحة “مجموعة مطار شنتشن”، على موقع “ويتشات”، يتعين على أي زائر يصل إلى “شنجن” جوا أو عبر المنافذ البرية، تقديم نتيجة سلبية لاختبار الحمض النووي يكون خضع له قبل 48 ساعة من قدومه. وأضاف البيان أن هذا الإجراء ، الذي دخل حيز التنفيذ بعد ظهر اليوم السبت، يمثل الخطوة الأحدث في مجموعة من الإجراءات السارية بالفعل في المدينة، والتي تشمل قياس درجة الحرارة، والخضوع لمسح باستخدام رمز الاستجابة السريعة، لتعقب الحالة الصحية لأي شخص. كما ستطلب المدينة نتائج سلبية لاختبارات الحامض النووي للكشف عن كورونا، قبل 48 ساعة من المغادرة جوا، أو بالقطار أو الحافلات, بحسب ما ذكرته أوضحته إدارة النقل في “شنتشن” في بيان على موقع “ويتشات”. ويبدأ سريان الإجراء الخاص بالمغادرة غدا الأحد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدينة صينية تقرر تشديد القيود بعد اكتشاف إصابة بـ “دلتا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.