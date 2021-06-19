تراند الفن: عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت الوطن 3 زيارة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاليا، أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- مدينة نصر. وكان مدبولي تفقد اليوم، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان»، رافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسؤولو وزارة النقل والشركات المنفذة. واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة.

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