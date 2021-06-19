تراند الفن: موسكو: مستعدون لتعزيز التعاون مع طهران خلال ولاية إبراهيم رئيسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - موسكو – (د ب أ)

أكدت السفارة الروسية لدى طهران اليوم السبت، استعداد روسيا لتعزيز تعاونها مع إيران خلال تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية الإسلامية.

وقالت السفارة في بيان نقله الموقع الإخباري لقناة “أرتي” بالعربي الروسية: “نحترم خيار الشعب الإيراني. إننا مستعدون للمضي قدمًا في توطيد تعاملنا مع الجمهورية الإسلامية في المجالات كافة، مثلما فعلنا في ظل حكم رؤساء إيران السابقين”.

كما أشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تعول على تطور التعاون القائم على تبادل المنفعة بين البلدين سواء في معالجة القضايا الإقليمية والدولية أو على المستوى الثنائي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الملحق الصحفي في السفارة الروسية بطهران، مكسيم سوسلوف، تسليم رسالة التهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبعد فرز 90 في المئة من بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت أمس الجمعة، فقد حصل رئيسي (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على أكثر من 62 في المئة من أصوات الناخبين، وقد أعلن جميع منافسيه عن اعترافهم بفوزه.