فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: واصلت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، لليوم العاشر على التوالي، عمليات البحث عن الطفل الذي سقط في وادي الحاير. وقال مراسل قناة الإخبارية، إن هيئة تطوير الرياض اتفقت مع الدفاع المدني على توفير المعدات ذات الأذرع الطويلة من أجل المساعدة في عملية البحث عن الطفل وإزالة الأشجار الكثيفة في المجرى المائي. وتابع مراسل الإخبارية، أن فرق الدفاع المدني تتوقع أن يكون الطفل المفقود عالقًا بين الأشجار، لذلك تم استخدام المعدات ذات الأذرع الطويلة لإزالة عوائق عملية البحث. ومن جانبه قال فؤاد النهدي والد الطفل المفقود: “توجد عوائق كثيرة في المجري المائي ومن بينها الأشجار، ونتمنى إزالتها من أجل إدخال القوارب والدفاع المدني، والمتطوعين، وتمهيد الطريق أمام السيارات، وكثافة الأشجار تمنع مرور الجثة”. والجدير بالذكر أن الطفل المفقود منذ 10 أيام، يدعى فراس فؤاد النهدي، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وسقط في وادي الحاير، أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. تطورات جديدة بشأن البحث عن الطفل المفقود في وادي الحاير منذ 10 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.