تراند الفن: مصرع طفل في حادث قطار بالإسكندرية ومدرسته تعلن الحداد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - حالة من الحزن خيمت على الإسكندرية، بعدما لقي الطفل «معاذ علاء»، 10 سنوات، تلميذ في الصف الرابع الابتدائي، مصرعه إثر حادث قطار في منطقة المندرة، شرق الإسكندرية، وبالتحديد أمام شارع «محمد عطية»، الذي يقطن فيه الطفل الصغير، أثناء عبوره شريط القطار.

حزن في الإسكندرية على وفاة تلميذ رابعة ابتدائي

ولفظ الطفل الصغير أنفاسه مساء أمس الجمعة، بعد يومين من الحادث الذي نُقل على أثره للمستشفى، وسط دعاء أبناء الإسكندرية له بالشفاء، وخرجت جنازته من مسجد «الصعايدة»، المجاور لمنزله، اليوم السبت، وسط حالة من الحزن الشديد على رحيل الصغير «معاذ علاء».

شقيق «معاذ» يرثيه: «كسرتني لما روحت ومشيت»

عقب وفاة «معاذ»، كتب شقيقه الأكبر «مصطفى»، رثاءً له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلاله عن حزنه الشديد لفراق أخيه، بقوله: «كسرتني لما روحت ومشيت، يا معاذ كسرتني يا حتة مني، مكنش عمري اتخيل إنك تسيبني، عمري مكنت اتخيل إنك تروح وتسيبنا كدا».

وتابع: «يا معاذ أنا عارف إنك حاسس بيا، بس انت وحشتني لما كنت بكون تعبان كنت بلاقيك نايم جنبي واقولك ابعد عشان متتعديش، تقولي مش مهم، انت كنت أحن حد في الدنيا، انت كنت ابني وصحبي وأخويا، ولما روحت بقيت لوحدي ف الدنيا، البيت من غيرك وحش أوي الدنيا كلها من غيرك وحشة أوي».

واستكمل محاولاً مواساة نفسه: «مش بايدي حاجة يا معاذ، حكمة ربنا وانت عند الأحسن من الناس كلها، هنتقابل والله قريب أوي، وهنبقا مع بعض زي الأول وفي حتة أحسن كمان، بحبك أوي والله العظيم بحبك لدرجة إني كرهت الحياه بعد ما انت مشيت منها».

ولم ينس شقيقه أن يرصد كم الحب الذي وجده في عيون الناس لشقيقه، قائلاً: «شوفت الناس بتحبك ازاي، شوفت الناس اللي زعلانة عليك، كل الناس بتحبك وكل الناس زعلانة عليك، ربنا يرحمك يا معاذ».

مدرسة «معاذ» تعلن الحداد وتؤجل إعلان أوائل الشهادة الإعدادية

وعبر خبر وفاة الطالب الصغير، أعلنت مدرسة المنتزه الخاصة، التي كان ينشط بها «معاذ علاء»، في الصف الرابع الابتدائي قبل وفاته، عن تأجيل إعلان أوائل الشهادة الإعدادية لديها، وإيقاف أي مسابقات لمدة 3 أيام، حداداً على روح «معاذ»، الذي وصفته بأنه ابن من أبناء المدرسة.