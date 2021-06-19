تراند الفن: أسقف دشنا ينفي إصابته بفيروس كورونا بترسيم 3 آباء كهنة جدد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 06:09 مساءً - قام «الأنبا تكلا»، أسقف دشنا وتوابعها، اليوم السبت، بكنيسة «رئيس الملائكة الجليل ميخائيل» بقرية الرحمانية قبلي، بترسيم ثلاثة أباء كهنة جدد، للخدمة في كنائس القرية، وذلك لاحتياجات الخدمة في تلك الكنائس.

وجاء ظهور الأنبا تكلا خلال ترسيم الآباء الكهنة الجدد بعد قليل من تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي نفاه أسقف دشنا بحضوره إلى كنيسة رئيس الملائكة، لترسيم الكهنة.

أسماء كهنة دشنا الجدد وتوزيع كنائسهم

الآباء الجدد هم «القس عازر سعد»، كاهناً لكنيسة القديسة العذراء مريم بالرحمانية قبلي، و«القس توماس قيصر»، كاهناً لكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالرحمانية قبلي، و«القس جرجس عبد الملاك»، كاهناً لكنيسة القديس العظيم مارجرجس بالرحمانية قبلي.

جاء ذلك وسط حضور لفيف من أباء كهنة الإيبارشية، والعديد من الآباء الضيوف، وسط فرحة شعب الكنيسة، الذين قدموا التهنئة إلى الأنبا تكلا، وإلى مجمع كهنة إيبارشية دشنا، وسائر شعب الإيبارشية.

من هم كهنة دشنا الجدد؟

1. مينا سعد خليل: 38 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم وتربية، بعد دراسته بمدرسة الفرنسيسكان في نجع حمادي، متزوج وله ابنة واحدة.

2. موسى قيصر فلتس: 36 سنة، حاصل على ليسانس آداب فرنساوي، ومدرس لغة فرنسية، متزوج وله ولد وبنت.

3. هدرا عبد الملاك بولس: 28 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية، مهندس مدني، متزوج.

من هو الأنبا تكلا أسقف دشنا

جدير بالذكر أن الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، قد سيم راهباً في 15 ديسمبر 1985، وهو من أبناء دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وجرى ترسيمه أسقفاً في 26 مايو 1991، حيث أمضى نحو 30 عاماً أسقفاً.