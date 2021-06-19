شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60% لفترة محدودة عروض الصيف الخيالية

عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، متجر اكسترا من المتاجر التي ذاع صيتها في أنحاء المملكة العربية السعودية لما يقدمه من عروض تصل إلى نصف ثمن المنتج الحقيقي، بالإضافة إلى ذلك أن متجر اكسترا متخصص في بيع الكثير من المنتجات والتي منها التكيفات والثلاجات والغسالات وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أبرز عروض متجر اكسترا.

عروض اكسترا الأسبوعية

تقدم اكسترا أقوى عروض الصيف داخل المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية لكل عملائها سواء على الثلاجات أو التكيفات أو غيرها من الأجهزة الكهربائية التي يريدها العملاء بسعر مخفض، كل ما عليك هو قراءه العروض سواء من الموقع الرسمي أو من خلال الكتالوج الخاص بسلسلة متاجر اكسترا.

خصومات اكسترا على التكيفات:

تخفيضات اكسترا ثلاجة كلاس برو مكيف جداري، 180000 وحدة توزيع هواء، 4 اتجاهات بارد وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم تكييف كلاس برو مكيف جدار، 22000 وحدة بارد وصل سعره داخل اكسترا إلى 2199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3099 ريال سعودي.

تكييف كلاس برو مكيف جداري، 22000 وحدة بارد حار وصل سعره إلى 2399 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3199 ريال سعودي.

وصل سعر تكييف كلاس برو مكيف جداري، 18000 وحدة توزيع هواء بارد حار إلى 1999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية