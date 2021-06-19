فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مواجهة الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، غاية في الصعوبة والقوة، موضحا أنها 90 دقيقة من لقاء مدته 180 دقيقة، مشددا على أن الرجاء فريق قوي يؤدي مستويات هائلة في الدوري المغربي والبطولة القارية.
وأضاف المدرب بأنه يتمنى أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم في المواجهة الصعبة، وأن يكون التركيز مستمرا في المباراتين من أجل الوصول للنهائي وتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة، بعد الوصول في النسخة الماضية للنهائي.
وشدد المدرب على أن جميع اللاعبين في قائمة الفريق شاركوا في المباريات في ظل توالي اللقاءات في الدوري والكأس والكونفدرالية، وعمل على التدوير وإشراك الجميع، موضحا أن هناك إصابات عديدة وإجهاد وإصابات أخرى بفيروس كورونا أثرت بالسلب على بعض النتائج والأداء، وهدفه هو اختيار التشكيل المثالي في كل مباراة يخوضها الفريق في مبارياته سواء محليا أو قاريا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة.. وهدفنا تحقيق لقب الكونفيدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.