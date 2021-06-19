تراند الفن: أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة.. وهدفنا تحقيق لقب الكونفيدرالية

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مواجهة الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، غاية في الصعوبة والقوة، موضحا أنها 90 دقيقة من لقاء مدته 180 دقيقة، مشددا على أن الرجاء فريق قوي يؤدي مستويات هائلة في الدوري المغربي والبطولة القارية.

وأضاف المدرب بأنه يتمنى أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم في المواجهة الصعبة، وأن يكون التركيز مستمرا في المباراتين من أجل الوصول للنهائي وتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة، بعد الوصول في النسخة الماضية للنهائي.

وشدد المدرب على أن جميع اللاعبين في قائمة الفريق شاركوا في المباريات في ظل توالي اللقاءات في الدوري والكأس والكونفدرالية، وعمل على التدوير وإشراك الجميع، موضحا أن هناك إصابات عديدة وإجهاد وإصابات أخرى بفيروس كورونا أثرت بالسلب على بعض النتائج والأداء، وهدفه هو اختيار التشكيل المثالي في كل مباراة يخوضها الفريق في مبارياته سواء محليا أو قاريا.

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