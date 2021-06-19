تراند الفن: شركات إنتاج النحاس تراهن على نقص المعروض وتتوقع زيادة الطلب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - تراهن شركات النحاس العالمية على نقص المعروض من المعدن خلال السنوات المقبلة رغم انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأخير.

وتتطلع شركة للأسهم الخاصة في لندن إلى زيادة إنتاجها، متوقعة ارتفاع الطلب في الفترة المقبلة.

قال باولو كاستيلاري، رئيس العمليات بالبرازيل، في مقابلة تليفزيونية مع قناة “الشرق”، إن الوحدة البرازيلية “إم في في” (MVV) التابعة لشركة “أبيان كابيتال أدفايزوري” (Appian Capital Advisory) تكثف نشاطها بمنجم في المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد، وتتطلع بالفعل إلى التوسع.

وبدأ منجم “سيروتي” العمل في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النحاس أسوأ أسبوع لها منذ بداية الوباء.

ويعمل المستثمرون الذين تزاحموا على المعادن وسط حزم التحفيز عالميا والطلب القوي الذي تقوده الصين على تقليل حيازاتهم من المعادن، على وقع لهجة السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشددا ومحاولة الصين تهدئة ضغوط التضخم.

وأكد كاستيلاري أن التحول الناشئ في مجال الطاقة النظيفة يبقي آفاقا مشرقة بالنسبة للنحاس على المدى الطويل.

وأضاف: “يظل النحاس سلعة جذابة بشكل لا يصدق، وتحتل شركة “إم في في” موقعا مثاليا للاستفادة من التركيز العالمي المتزايد على التوجه نحو الطاقة الكهربائية وإزالة الكربون”.

واستثمرت “أبيان” 200 مليون دولار في منجم “سيروتي”، واستحوذت على المشروع من”أورا مينرالز” (Aura Minerals) قبل ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن ينجز المنجم أول شحنة قدرها 4 آلاف طن من النحاس شبه المعالج في نوفمبر في إطار اتفاقية شراء مدتها خمس سنوات، ليصل إلى طاقة سنوية تبلغ 22 ألف طن بحلول أواخر العام المقبل.

وتتضمن الخطة بناء مصنع ثان والاستفادة من الاحتياطيات القريبة لزيادة الإنتاج بنسبة 40% على الأقل.

وفي ولاية باهيا البرازيلية، أعادت “أبيان” منجم “سانتا ريتا” المفتوح للنيكل إلى الإنتاج في أواخر عام 2019 بعد شرائه من “ميرابيلا نيكل” (Mirabela Nickel) المفلسة.

وستبدأ وحدة “أتلانتيك نيكل” التابعة لشركة “أبيان” دراسات الجدوى لمشروع بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز الإنتاج وإطالة عمر المنجم، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على معدن آخر يستخدم في البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

وقال كاستيلاري إن “أبيان” لديها 1.2 مليار دولار تحت إدارتها، وتبحث أيضا عن مشاريع جديدة.

وأضاف أن استراتيجيات تخارجها من مشاريعها البرازيلية غير محددة، ويمكن أن تشمل جذب شريك استراتيجي أو حتى طرحها للاكتتاب العام.