فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - عواصم عربية – (د ب أ) هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، إبراهيم رئيسي لفوزه في انتخابات الرئاسية الإيرانية. وبعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام). كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي. كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا للرئيس الإيراني الجديد كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، وللجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الرقي والازدهار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية لإبراهيم رئيسي، هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وتمنى أمير قطر للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا). وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62 في المئة من أصوات المقترعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دول خليجية تهنئ رئيسي لفوزه برئاسة إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.