تراند الفن: “نقلة علاجية”.. عقار أمريكي لمرضى السكر (فيديو جراف)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت مصراوي 8 زيارة

إعداد- شروق غنيم: نقلة علاجية لمرضى السُكر في مصر، أعلن عنها الدكتور هشام حفناوي، الأمين العام للجنة القومية للسكر التابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال طرح عقار أمريكي يتحكم في مستوى السكر بالدم، ويقي من الأضرار الجانبية للمرض على القلب والكلى، تفاصيل أكثر عبر التقرير التالي:

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