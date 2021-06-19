تراند الفن: الأول في المستشفى والثاني خرج منذ سنة.. مفاجأة في طعن شاب لوالدته بالعمرانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مفاجأة في اتهام شاب يعاني انفصاما في الشخصية بالشروع في قتل والدته بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن السيدة المصابة لديها ولدان، يعاني كلاهما من مرض نفسي تسبب في إيداعهما أحد المستشفيات.

وأشارت التحريات إلى أن الابن الأكبر يتلقى العلاج النفسي داخل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية منذ عامين، ولحق به شقيقه الأصغر “المتهم” قبل أن تتدخل والدته وتعيده إلى المنزل من سنة دون أن تدري بأنه قد يودي بحياتها.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة خمسينية مصابة بآثار اعتداء بآلة حادة.

ووجه العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ مع توجه فريق آخر من المباحث لسماع أقوال المصابة حال تحسن حالتها الصحية.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، توصلت إلى أن شابا يبلغ من العمر 26 سنة، يعاني من انفصام في الشخصية اعتدى على والدته بسكين مسددا لها 4 طعنات، نُقلت على إثرها للمستشفى.

كما تبين أن الشاب يعاني من مرض نفسي يعالج منه منذ فترة، وتم إيداعه مستشفى للامراض العقلية والنفسية قبل أن تستلمه والدته منذ سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هاني عجلان والنقيب عبد الرحمن محمدين معاوني مباحث العمرانية، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بجريمته مرددا عبارات غير مفهومة إحداها “دي مش أمي دي ست لابسة ماسك”.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.